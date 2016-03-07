Форма поиска по сайту

07 марта 2016, 21:09

Спорт

Столичное "Динамо" разошлось миром с "Уралом"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичное "Динамо" в гостевом матче 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги сыграло вничью с "Уралом". Поединок завершился со счетом 1:1.

Первый тайм не порадовал болельщиков забитыми мячами. Команды имели по одной голевой возможности, но реализовать свои шансы так никто и не смог.

Во второй сорокапятиминутке картина на поле полностью изменилась. На 59-й минуте Алексей Ионов удачно сыграл на добивании и вывел москвичей вперед.

Спустя четыре минуты Херсон Асеведо восстановил равновесие в счете. Он мастерски реализовал штрафной.

Больше мячей в этой встрече забито не было. Итоговый результат – 1:1.

Таким образом, "Динамо" набирает 21 очко и остается на 11-м месте в турнирной таблице лиги. От зоны переходных матчей "бело-голубых" отделяют четыре очка.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2015/2016
Динамо РФПЛ Урал чемпионат России по футболу новости спорта

Главное

