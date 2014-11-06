"Динамо" обыграло "Эшторил" и вышло в плей-офф Лиги Европы

Фото: ТАСС

Футболисты столичного "Динамо" досрочно завоевали место в 1/16 финала Лиги Европы, обыграв португальский "Эшторил". Поединок, проходивший на стадионе "Арена Химки", завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 77-й минуте забил форвард Кевин Кураньи, воспользовавшийся передачей Вильяма Ванкера.

Таким образом, москвичи набрали 12 очков в четырех турах группового этапа соревнований, и теперь вне зависимости от исходов своих оставшихся встреч против греческого "Панатинаикоса" и нидерландского ПСВ, могут смело готовиться к баталиям 1/16 финала.

Впрочем, у "бело-голубых" появился довольно весомый стимул играть с клубами из Афин и Эйндховена исключительно на победу. Благодаря успеху в противоборстве с "Эшторилом" "Динамо" установило новый личный рекорд в еврокубках – пять побед подряд. Так, в ответном матче заключительного квалификационного раунда Лиги Европы подопечные Станислава Черчесова одолели на выезде кипрскую "Омонию", а затем, попав в групповой этап, по одному разу взяли верх над "Панатинаикосом" и ПСВ, после чего последовали две победы над "Эшторилом".

Ранее динамовцам удавались максимум четырехматчевые победные серии в еврокубках. Да и то, случалось подобное уже очень давно – сначала в середине 70-х годов прошлого столетия, а затем в розыгрыше Кубка обладателей кубков сезона 1984/85, когда команде удалось достигнуть полуфинальной стадии ныне канувшего в Лету турнира. Целый ряд других российских клубов имеет на своем счету более внушительные победные серии во встречах популярных международных турниров, а потому "бело-голубым", что называется, есть к чему стремиться.

В случае, если "Динамо" в пятом туре обыграет дома "Панатинаикос", то оно догонит "Зенит", "Анжи" и "Спартак". Данное трио имеет в своих послужных списках шестиматчевые победные серии. Причем у "красно-белых" таковых аж две. Любители футбола со стажем наверняка помнят победную поступь спартаковцев в розыгрыше Кубка обладателей Кубков сезона 1992/93, оборвавшуюся в ответной полуфинальной встрече против бельгийского "Антверпена" во многом из-за откровенно предвзятого судейства бригады арбитров из Португалии.

Ну а затем, в Лиге чемпионов сезона 1995/96 "Спартак" выиграл все свои шесть матчей группового этапа. Напомним, что помимо спартаковцев, сотворить подобное на данной стадии ЛЧ удавалось лишь четырем признанным европейским грандам - итальянскому "Милану" (сезон 1992/93), французскому ПСЖ (1994/95), а также двум испанским суперклубам – "Барселоне" (2002/03) и мадридскому "Реалу" (2011/12). И больше никому.

В случае же, если "Динамо" выиграет оба оставшихся матча на групповом этапе нынешней ЛЕ (то есть одолеет сначала "Панатинаикос", а затем и ПСВ), его серия достигнет семи побед кряду, и тогда "бело-голубые" догонят своих земляков из ЦСКА. В Лиге Европы сезона 2010/11 армейцы выиграли семь встреч кряду (два матча заключительного квалификационного раунда плюс первые пять туров группового этапа) с общим счетом 23:3 (!).

Ну а если помимо "Панатинаикоса" и ПСВ динамовцы еще дважды возьмут верх над своим соперником по матчам 1/16 финала (эти встречи пройдут в феврале следующего года), то тогда будет повторен абсолютный российский еврокубковый рекорд "Рубина".

Эта победная суперсерия была оформлена казанцами совсем недавно. В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы сезона 2012/13 "Рубин" выиграл со счетом 3:2 у лондонского "Челси". По сумме двух встреч клуб из столицы Татарстана уступил тогда 4:5 и выбыл из турнира. Однако победу он в свой актив записал, и в следующем сезоне именно она послужила началом впечатляющей серии.

В квалификационных баталиях прошлого розыгрыша ЛЕ "Рубин" по два раза обыграл сербскую "Ягодину", датский "Раннерс" и норвежский "Мольде", после чего в первых двух турах группового этапа им были повержены словенский "Марибор" и бельгийский "Зульте-Варегем".

В заключение напомним, что встреча пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским "Динамо" и афинским "Панатинаикосом" пройдет 27 ноября в Химках.