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Спорт

06 мая 2012, 16:34

"Динамо" и "Локомотив" не выявили победителя

Динамо Локомотив Чемпионат России матчи

Столичные футбольные клубы "Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью в матче 43-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая на стадионе в подмосковных Химках, завершилась со счетом 2:2.

"Железнодорожники" открыли счет на 27-й минуте - свой первый гол в российской премьер-лиге провел защитник Максим Беляев. "Бело-голубые" смогли отыграться в начале второго тайма - гол-красавец забил немецкий форвард Кевин Кураньи, отправивший мяч в сетку ударом "ножницами" в падении.

На 80-й минуте капитан "Локомотива" Денис Глушаков после передачи Торбинского вновь вывел свою команду вперед. Спас "Динамо" Звездан Мисимович, который отличился на второй добавленной к основному времени матча минуте.

Этот результат не изменил положения команд в турнирной таблице: "Динамо" (71 очко) занимает третье место, "Локомотив" (66) - шестое.

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