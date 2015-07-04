Столичное "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с голландским "Аяксом"

Фото: fifa.com

Московское "Динамо" в товарищеском матче на сборе в Австрии сыграло вничью с амстердамским "Аяксом". Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 18-й минуте голом в свои ворота отметился полузащитник "бело-голубых" Максим Кузьмин. На 30-й минуте счет сравнял Антон Соснин.

"Аякс" вышел вперед на 59-й минуте благодаря голу Рихедли Базура. Однако за 7 минут до конца основного времени Янн М'Вила снова сделал счет ничейным.

Отметим, что на австрийском сборе динамовцы также сыграют с пражской "Славией" (7 июля) и "Монако" (10 июля).