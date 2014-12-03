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Спорт

03 декабря 2014, 22:05

Московское "Динамо" дома уступило "Медвешчаку"

Динамо КХЛ Медвешчак

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московское "Динамо" потерпело поражение в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги от загребского "Медвешчака". Основное время поединка и овертайм завершились вничью - 2:2, а в серии буллитов точнее оказались гости.

Счет был открыт в самом начале второго периода усилиями динамовца Максима Пестушко. Однако спустя пять минут Марк Попович восстановил равновесие.

Тем не менее, на второй перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу хозяев. Максим Карпов заложил вираж из-за ворот и выдал точную передачу на клюшку Глебу Корягину, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

В заключительной двадцатиминутке хозяева продолжали контролировать ход игры. Казалось, что "Динамо" уверенно доведет поединок до победы в основное время. Однако на последней минуте периода "Медвешчак" отыгрался - точный бросок удался Кристоферу Коланосу.

В овертайме заброшенных шайб зрители так и не дождались, а в серии послематчевых буллитов Коланос принес победу гостям. Его попытка оказалась голевой, а хоккеисты "Динамо" отличиться не сумели ни разу.

Таким образом, "бело-голубые" остаются на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

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