Дефицит бюджета "Динамо" составил четверть миллиарда евро

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
УЕФА отказался пускать столичное "Динамо" в еврокубки. Причиной такого решение стало серьезное нарушение принципа финансового fair-play за последние три года, сообщают "Вести".
Возмущение УЕФА вызвал гигантский дефицит бюджета "Динамо". За период с 2012 по 2014 годы он превысил 257 миллионов евро. При этом расходы на покупку игроков и премиальные только росли.
Функционеров европейской ассоциации не убедили и меры, предпринятые руководством "Динамо" по исправлению ситуации. Введение потолка зарплат в два миллиона евро и ставка на молодых игроков, по мнению чиновников УЕФА, являются в большей степени декоративными изменениями, а не попыткой реально исправить ситуацию.
Клуб не примет участия в текущем розыгрыше Лиге Европы и уступит свою квоту казанскому "Рубину". Учитывая характер нарушений, весьма вероятно, что и в будущем году "Динамо" может быть отлучено от еврокубковых баталий (если, конечно, коллектив Станислава Черчесова туда попадет).
Напомним, финансовый fair-play действует с 2011 года. С тех пор клубы, которые получают право на участие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками и социальными/налоговыми службами. Иными словами, они должны подтвердить, что у них оплачены все счета.
С сезона 2013/14 годов клубы также должны подтверждать свою безубыточность – то есть, что они не тратят больше, чем зарабатывают. Кроме того, УЕФА создал Инстанцию по финансовому контролю клубов (ИФКК), которая каждый год проверяет показатели всех клубов за последние два года. Начиная с сезона 2014/15 ИФКК изучает данные за последние три года.