Защитник сборной России Владимир Гранат станет игроком "Спартака"

Футболист Владимир Гранат перейдет из "Динамо" в "Спартак"

Защитник сборной России и столичного "Динамо" по футболу Владимир Гранат с начала нового сезона будет выступать в составе московского "Спартака", сообщается на официальном сайте "красно-белых".

В стан девятикратных чемпионов Гранат перейдет на правах свободного агента.

"27-летний футболист играет на позиции центрального защитника и в последнее время регулярно вызывался в национальную сборную России, в составе которой он провел 9 матчей и забил один гол", - говорится в сообщении.

Напомним, что остаток нынешнего сезона Гранат проведет в составе "Ростова" на правах аренды. Футболист выступал за "Динамо" с 2005 года. В текущем сезоне на счету Граната девять матчей за "бело-голубых" в Премьер-Лиге.