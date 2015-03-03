Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта 2015, 10:51

Спорт

Защитник сборной России Владимир Гранат станет игроком "Спартака"

Футболист Владимир Гранат перейдет из "Динамо" в "Спартак"

Защитник сборной России и столичного "Динамо" по футболу Владимир Гранат с начала нового сезона будет выступать в составе московского "Спартака", сообщается на официальном сайте "красно-белых".

В стан девятикратных чемпионов Гранат перейдет на правах свободного агента.

"27-летний футболист играет на позиции центрального защитника и в последнее время регулярно вызывался в национальную сборную России, в составе которой он провел 9 матчей и забил один гол", - говорится в сообщении.

Напомним, что остаток нынешнего сезона Гранат проведет в составе "Ростова" на правах аренды. Футболист выступал за "Динамо" с 2005 года. В текущем сезоне на счету Граната девять матчей за "бело-голубых" в Премьер-Лиге.

Сайты по теме


Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
Динамо Спартак переходы Владимир Гранат

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика