02 марта 2014, 18:45

Столичное "Динамо" на выезде обыграло "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты московского "Динамо" обыграли в Уфе местный "Салават Юлаев". Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу "бело-голубых".

Первыми в матче отличились хозяева площадки - заброшенной шайбой отметился Томаш Заборски. Однако через 10 минут действующий обладатель Кубка Гагарина отыгрался усилиями Егора Дугина.

Во втором периоде Дмитрий Вишневский вывел динамовцев вперед, а окончательный счет установил Максим Пестушко, чей бросок достиг цели за 6 минут до финальной сирены.

После этой победы подопечные Олега Знарка набрали 112 очков и занимают первое место в Западной конференции. "Салават Юлаев" остался на пятой строчке на Востоке.

