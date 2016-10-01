Форма поиска по сайту

01 октября 2016, 19:40

Спорт

Московское "Динамо" в матче КХЛ проиграло "Северстали"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграло "Северстали". Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в середине второго периода открыл защитник "Северстали" Адам Мазур. На 45-й минуте "Динамо" отыгралось благодаря шайбе Максима Карпова. Однако спустя 26 секунд нападающий Евгений Монс вновь вывел команду из Череповца вперед.

В следующем матче "Северсталь" шестого октября сыграет в гостях со "Слованом" из Братиславы. Московское "Динамо" третьего октября на выезде встретится с одноименным клубом из Риги.

Динамо КХЛ Северсталь новости спорта

