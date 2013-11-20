Компании: архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro

Один из проектов бюро Diller Scofidio + Renfro. Фото: http://www.dsrny.com

Архитектурное бюро, основанное Элизабет Диллер (профессором архитектуры в Принстонском Университете) и Рикардо Скофидио (профессором в школе архитектуры Куппер Юнион) в 1979 году в Нью-Йорке.

В 2004 году третьим партнером компании стал Чарльз Ренфро. На сегодняшний день в "Диллер Скофидио + Ренфро" работает около 90 квалифицированных специалистов из разных стран, а годовая прибыль компании составляет $23,4 млн.

На счету агентства сотни проектов, выполненных в разных сферах архитектуры. Это и городской дизайн, и всевозможные инсталляции, мультимедийный театр и многое другое. Среди самых известных проектов "Диллер Скофидио + Ренфро" можно выделить несколько реконструкций: парк "Хай-Лайн", "Линкольн-центр" в Нью-Йорке и Институт современного искусства в Бостоне.

За время своего существования компания получила множество премий и наград. Среди них премия и орден почета Американского института архитекторов и премия в области архитектуры от Национального музея дизайна Купера-Хьюитта в Нью-Йорке.