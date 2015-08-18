Марадона извинился перед судьей за забитый рукой гол

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона извинился перед тунисским арбитром Али Беном Нассером за гол, который он забил рукой в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в ворота сборной Англии, сообщает El Mundo.

"Приношу вам свои извинения, господин Бен Нассер, этот мяч я забил благодаря руке Господа", – сказал Марадона во время встречи с Нассером.

Марадона встретился с судьей Али Бен Насером во время своей поездки в Тунис. Он подарил арбитру футболку, а взамен получил фотографию, сделанную перед началом того матча.

Поединок между Аргентиной и Англией в рамках мундиаля проходил на стадионе "Ацтека" в Мехико. Марадона стал автором двух забитых мячей. Однако второй гол аргентинец забил рукой. Али Бен Насер этого не увидел, и гол был засчитан. В итоге игра закончилась со счетом 2:1 в пользу Аргентины.

После матча Марадона заявил, что мяч был забит "отчасти рукой Бога". На чемпионате мира в Мексике сборная Аргентины дошла до финала, обыграв в решающем поединке ФРГ и стала двукратным чемпионом мира.