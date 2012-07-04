В Биологическом музее открывается выставка «Розы и клематисы»

Выставка «Розы и клематисы» открывается в Биологическом музее им. К. А. Тимирязева, сообщает пресс-служба Департамента культуры столицы.

В течение трех дней, с 9 по 11 июля, посетители смогут увидеть разнообразные старинные парковые розы и чайно-гибридные сорта, крупные и миниатюрные розы, сорта с крупными цветками и раскидистыми соцветиями, привычной глазу и редкой окраски.

«На выставке в Биологическом музее будут представлены богатейшие коллекции роз и клематисов, выращенные в подмосковных садах. Все растения, полученные селекционерами Европы и Америки, прошли непростую проверку на жизнестойкость в условиях сложного для цветоводства климата Подмосковья», - отмечают в департаменте.

Любители цветов, дачники и цветоводы смогут заказать цветы из Франции, Англии, Бельгии и Америки, а также получить советы по выращиванию и разведению роз и клематисов.