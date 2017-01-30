Форма поиска по сайту

30 января 2017, 13:11

Дензел Вашингтон стал актером года по версии американской Гильдии киноактеров

Кадр из фильма "Ограды"

Дензел Вашингтон получил награду за лучшую мужскую роль от американской Гильдии киноактеров. Об этом сообщает Associated Press.

Гильдия отметила выдающуюся игру Вашингтона в фильме "Ограды". Актер исполнил роль бывшего бейсболиста, вынужденного собирать мусор с улиц Питтсбурга в Америке 1950-х, где расовый вопрос все еще остается открытым.

Награду за лучшую женскую роль получила Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"). Актриса уже стала победительницей в той же номинации на премии BAFTA и "Золотой глобус". Также Стоун номинирована на "Оскар".

Сам мюзикл "Ла-Ла Ленд", уже собравший все значимые награды киномира и претендующий на "Оскар" по 14 позициям, в номинации "Лучший фильм" американской Гильдии киноактеров представлен не был.

За лучшую мужскую роль второго плана награда досталась Махершалу Али ("Лунный свет"), а лучшей актрисой второго плана стала Виола Дэвис ("Ограды").

