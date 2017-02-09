Фокину, Мацуеву и Прилепину присудили государственные премии в области культуры

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Пианист Денис Мацуев, режиссер Валерий Фокин, писатели Захар Прилепин и Алексей Иванов стали лауреатами премии правительства Российской Федерации 2016 года в области культуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Ежегодная премия вручается за особые достижения в области культуры. Почетной премией были отмечены поэт Игорь Волгин (за сборник стихов "Персональные данные"), писатель Алексей Иванов (за роман "Ненастье"), Захар Прилепин (за роман "Обитель"), съемочная группа художественного фильма "Битва за Севастополь", коллектив Детского Музыкального театра имени Наталии Сац за постановку оперы "Сказание о граде Ельце, Тамерлане и Деве Марии", режиссер Валерий Фокин за постановку оперы "Маскарад. Воспоминания Будущего" по произведениям Михаила Лермонтова и Юрий Башмет – за создание "Всероссийского юношеского симфонического оркестра".

Всемирно известный пианист Денис Мацуев был удостоен премии за организацию и проведения международного музыкального фестиваля "Звезды на Байкале". Патриотический проект "Праздник песни – Народное караоке № 1 в стране. Поет вся страна!" Михаила Турецкого также был отмечен наградой.

Все лауреаты премии получат памятный знак и денежное вознаграждение.