Боксер Денис Лебедев выйдет на ринг весной будущего года

Денис Лебедев (справа). Фото: M24.ru

Чемпион мира по боксу Денис Лебедев проведет свой следующий поединок весной будущего года. Об этом ТАСС рассказал промоутер боксера Андрей Рябинский.

Имя будущего соперника Лебедева не называется. Ранее сообщалось, что россиянин намерен провести бой в ноябре этого года с поляком Кшиштофом Влодарчиком, но Лебедев отказался от этого поединка.

Отметим, что российский спортсмен является чемпионом мира по версии WBA - одной из самых престижных в профессиональном боксе. Лебедев выступает в весовой категории до 90,71 килограмма.

Свой последний бой он провел 27 сентября против поляка Павла Колодзея. Противостояние длилось всего два раунда - Лебедев быстро нокаутировал соперника и защитил свой титул.

Россиянин провел 28 поединков на профессиональном ринге и одержал 26 побед (20 нокаутом). В двух боях - против Марко Хука и Гильермо Джонса - Лебедев потерпел поражения.