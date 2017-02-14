Помимо цветов: пять идей провести День святого Валентина

Если вы еще не придумали, как культурно отметить День всех влюбленных, то поспешите: времени остается мало. М24.ru предлагает спектакль, концерт, выставку, кино и просто идею для прогулки в Москве, чтобы каждый из вас смог сделать любимых немного счастливее.

Театр: "Зойкина Квартира"

"Зойкина Квартира" – интригующая премьера сезона в режиссерской версии версии Григория Южакова. Постановка по пьесе Михаила Булгакова перенесет зрителей в реальную квартиру Зои Денисовны Пельц. Все присутствующие станут ее гостями и, более того, отправятся в прошлое, ведь действие романа, как известно, происходит в 1920-е годы. Деньги, убийства, интриги, решение квартирного вопроса – многое случится в этот вечер в квартире ЗК 429.

Подробнее познакомиться с проектом, а также приобрести билеты можно на странице в Facebook.

Выставка: Говард Шатц. 25 лет в фотографии

Когда-то Говард Шатц был простым доктором-офтальмологом. Но когда он начал снимать, весь мир перевернулся: красота человеческого тела пленила его настолько, что целью художника стало показать его мощь, силу, чувственность и гибкость. Экспозиция поделена на отдельные серии: "Танец", "Спортсмены", "Человеческое тело", "Складки", "Исследование движения" и самая интересная – "В характере: актеры". Здесь Колин Ферт, Дэвид Швиммер, Пирс Броснан и множество других актеров корчат смешные лица и кривляются изо всех сил, изображая то пятикласника-хулигана, то девочку, мечтающую попасть за кулисы к Джастину Тимберлейку. Такие задания дает им Шатц в своей студии.

Подробнее о выставках можно прочитать на сайте галереи.

Кино: Love Shorts в "Октябре"

В кинотеатре "Октябрь" 14 февраля покажут сразу семь различных фильмов на любой вкус. В программе: сборник короткометражек Love Is… из шести романтических историй, известный фильм "На 50 оттенков темнее" (продолжение блокбастера режиссера Джеймса Фоули), страстное "Наше последнее танго" (показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами), молодежную комедию "Гуляй, Вася!", драматичную "Иллюзию любви", а также картины "Наши любовники" и межгалактическую притчу "Космос между нами".

А в фойе перед показом зрители смогу принять участие в конкурсах, нарисовать креативную валентинку в зоне виртуальной реальности и выиграть бестселлер – книгу "На 50 оттенков темнее".

Узнать расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте кинотеатра.

Концерт: "Приключения Электроников" в YotaSpace

Один из самых интересных проектов российской панк-сцены возвращается в YotaSpace с концертом "Обыкновенное чудо". Для Дня всех влюбленных название вполне подходящее, тем более что в программе – старые-добрые и всеми любимые шлягеры советской эстрады.

Стоимость билетов – 300 рублей.

Прогулка: сад "Эрмитаж"

Сад "Эрмитаж", одно из самых романтичных мест в центре Москвы, приготовил ко Дню всех влюбленных специальную программу для неисправимых романтиков. С 18:00 на катке парка начнутся мастер-классы от профессиональных фигуристов, конкурсы и эстафеты с отличными призами для двоих. Весь вечер диджеи будут ставить романтичную музыку, а в бесплатном баре можно будет угоститься согревающими напитками.

Специально для влюбленных вход на каток будет стоить 250 рублей.