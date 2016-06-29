В парке Горького появится интерактивная стена признаний

Фото предоставлено пресс-службой

По случаю Дня семьи, любви и верности в парке Горького можно будет рассказать о своей любви, опубликовав признание на большом экране. С 7 по 11 июля здесь установят 15-метровый интерактивный экран, на котором будут транслироваться признания, открытки, фотографии и видео-ролики, опубликованные на сайте проекта.

Принять участие в проекте сможет каждый. При этом находиться в Москве нет необходимости: признания можно публиковать, находясь в любом городе мира, а уведомления адресатам признаний будут приходить по e-mail. Опубликовать свою историю можно с телефона, планшета или компьютера.