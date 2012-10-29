На этой неделе у россиян будет три нерабочих дня

Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной площади. Фото: ИТАР-ТАСС

В конце наступившей недели россиян ожидают длинные выходные в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства, сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

В этом году День народного единства приходится на воскресенье. Согласно постановлению правительства, выходной с воскресенья, 4 ноября, переносится на понедельник - 5-е число. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд - с 3-го по 5-е число включительно.

День народного единства отмечается в России ежегодного 4 ноября с 2005 года. Дата появилась в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в 17 веке.

Добавим, что следующие длинные выходные ждут россиян уже зимой - с 30 декабря по 8 января включительно. В соответствии с Трудовым кодексом РФ нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы, а также 7 января - Рождество Христово.