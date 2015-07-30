Форма поиска по сайту

30 июля 2015, 15:27

Спорт

Движение по участку Ильинки закроют из-за дня ВДВ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

2 августа в связи с проведением XIII ежегодного праздника "Ильин день — День ВДВ" будет ограничено движение по улице Ильинка. Об этом сообщает информационный центр департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как отмечается, движение будет ограничено на участке от Биржевой площади до площади Васильевский спуск на всех полосах с 6:00 до 16:00.

Праздник "Ильин день — День ВДВ" традиционно проводится 2 августа на Красной площади и улице Ильинка. Он объединяет престольный праздник храма пророка Божия Илии, День Воздушно-десантных войск России и День улицы Ильинки.

Ветхозаветный пророк Илия считается небесным покровителем ВДВ России. Торжества, посвященные дню памяти пророка Илии и Дню ВДВ, проходят по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Традиция проведения крестного хода по улице Ильинка на Ильин день была возрождена 12 лет назад.

Как ранее сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов, свой праздник в этом году десантники посвятят ушедшему несколько дней назад Евгению Примакову, который был инициатором начала празднования Ильина дня в Москве.

Отметим, что в этом году исполняется 85 лет со дня создания Воздушно-десантных войск. 2 августа праздничные мероприятия начнутся с божественной литургии в храме Ильи Пророка при штабе ВДВ. Затем десантники возложат цветы к памятникам на Суворовской площади и на Поклонной горе, а также к могилам героев воздушно-десантных войск.

Далее на Ильинке и Красной площади начнется концертная часть. В парке Горького и на ВДНХ проведут выставки вооружения, военной техники, а также мастер-классы по рукопашному бою.

Москва готовится отпраздновать 85-ю годовщину создания ВДВ

Напомним, что чуть больше недели назад на Ильинке в ходе раскопок под храмом Пророка Ильи археологами были обнаружены кирпичные полы и белокаменные фундаменты стен торговой галереи XVII века. Найденные фрагменты помогут воссоздать на этом месте храм образца XVII века.

На данный момент раскопки в нижней части храма продолжаются, также проводятся противоаварийные работы, которые должны завершиться весной 2016 года, тогда же должна быть разработана проектная документация.

