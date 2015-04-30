Ким Чен Ын не приедет в Москву на парад Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын не приедет в Москву на празднование 70-летия Победы. Его решение связано с "внутрикорейскими делами", сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"По дипканалам нам было передано это решение. Связано с внутрикорейскими делами это его решение", – сказал Песков. Визит в Москву мог стать первой поездкой Ким Чен Ына за границу в качестве главы КНДР.

Пресс-секретарь президента затруднился сказать, когда могут в дальнейшем состояться контакты руководителей России и КНДР. При этом он отверг предположение, что в Москву из-за рубежа могли поступать обращения о нежелательности присутствия Ким Чен Ына на праздновании Дня Победы.

Информацию о планах северокорейского лидера посетить Москву ранее озвучил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он заявил, что "в ходе различных контактов с представителями Кореи было подтверждено, что Ким Чен Ын собирается приехать в Москву".

На торжественных мероприятиях по случаю 70-летия Победы в Москве примут участие около 30 глав государств и правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций.

По словам Дмитрия Пескова, на сегодняшний день свое присутствие подтвердили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Кроме того, в торжественных мероприятиях примут участие лидеры КНР, Индии, ЮАР, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Зимбабве, Кубы, Македонии, Монголии, Палестины, Словакии, Боснии и Герцеговины, Абхазии, Южной Осетии, Кипра, Сербии и Чехии.

Также торжественные мероприятия планируют посетить глава ООН Пан Ги Мун и гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Не смогут присутствовать на параде Победы в связи с плотными графиками президент Белоруссии Александр Лукашенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Визит президента Франции Франсуа Олланда на 9 мая также не запланирован.