К Дню Победы выпустили памятные марки с бронепоездами

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в почтовое обращение выпустили четыре марки серии "Оружие Победы". На них изображены бронепоезда Красной армии, сообщает пресс-служба Россвязи.

В пресс-службе отметили, что к началу войны в СССР было около 80 бронепоездов, 23 входили в состав войск НКВД, а остальные состояли на вооружении Красной армии.

Так, изображенной на одной из праздничных марок бронепоезд "Козьма Минин" был собран в феврале 1942 года и в дни Курской битвы обеспечивал огневую поддержку наступающим войскам 61-й армии. В его состав входили: бронепаровоз "Ок", две артиллерийские бронеплощадки с двумя орудиями, две зенитно-минометные бронеплощадки и платформы прикрытия.

Еще один бронепоезд "Московский метрополитен" был сделан в конце 1942 года на деньги, собранные работниками метро. Затем он был направлен на главный участок фронта - на Курскую дугу. Бронепоезд состоял из бронепаровоза "Ов", двух артиллерийских бронеплощадок с пулеметами для кругового обстрела и двух площадок ПВО.

Третий герой марок, бронепоезд "Москвич" построили в марте 1942 года. Он входил в состав 32-го отдельного дивизиона бронепоездов и участвовал в битве за Ленинград. А вот "Истребитель немецких захватчиков" был построен в начале 1942 года и в мае направлен на Сталинградский фронт в составе 33-го отдельного дивизиона.

Во время войны бронепоезды уничтожили два вражеских бронепоезда, 370 танков, 115 самолетов, свыше 1000 орудий, миномётов и пулемётов противника, 712 автомобилей и 160 мотоциклов.

