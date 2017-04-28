"Москва онлайн" покажет световое шоу, посвященное битве за Москву

7-9 мая на Моховой улице будут проходить показы светового мультимедийного шоу #оПобеде. Сетевое издание m24.ru покажет своим читателям представление 7 мая. Зрители увидят анимированный фильм в формате видеомэппинга, в котором будут воспроизведены героические события и яркие образы, связанные с битвой за Москву. Собравшиеся станут свидетелями вторжения врага и перехода города на осадное положение, остановки противника на оборонительных рубежах и начала контрнаступления. Зрители увидят аэростаты и зенитные батареи, маскировку зданий от вражеских авианалетов, организацию бомбоубежищ и многое другое. Однако в центре внимания – личный подвиг и судьбы простых солдат. При создании фильма использовались архивные данные, очерки и дневники участников войны. В звуковом сопровождении можно услышать аудиофрагменты подлинных сводок "Совинформбюро", которые служили главным источником информации о событиях на фронтах.

Шоу приурочено к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Инициаторами проекта являются АФК "Система" и Государственный исторический музей. Трансляцию шоу смотрите на сайте "Москва онлайн" и "Россия сегодня" 7 мая в 21:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.