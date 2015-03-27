Фото предоставлено департаментом СМИ и рекламы

К 70-летию Победы в столице оборудуют пять медиазон, сообщает Агентство "Москва". Их хотят разместить на улице Кузнецкий мост, на Тверском бульваре рядом с МХАТ имени Горького, перед главным входом на ВДНХ, на смотровой площадке Воробьевых гор и на входе на территорию Поклонной горы.

Медиазоны оборудуют двумя внешними экранами размерами 3 на 2,5 метра, двумя плазменными панелями 46 дюймов, подиумом, зоной отдыха и двумя информационными киосками.

На территории медиазон будут проходить различные мероприятия, такие как конкурс на исполнение песен военных лет в караоке, конкурс на тематические фотографии или художественные работы.

Кроме того, на территории ВДНХ появится медиаклуб, где будут транслировать фильмы о войне и старые парады, а на набережных Москвы-реки организуют пять световых инсталляций "Вахта Памяти".

Напомним, с 4 по 12 мая столицу украсят в фирменном стиле "Ура Победе!", который разработал организационный комитет празднования юбилея. Его основной мотив – белый голубь и георгиевская ленточка.

Сити-форматы на площадях украсят фотографиями героев войны. Редкие фотодокументы, которые используют при оформлении города к 9 мая, передали столичным властям сотрудники Центрального государственного архива Москвы. Кроме того, на набережных столицы в День Победы пройдет световое шоу – mapping show. В праздничном стиле оформят общественный транспорт и проездные билеты. Москва будет украшена в "победном" стиле с 4 по 12 мая.

На Красной площади и на территории вблизи бывшей гостиницы "Россия" разместят баннеры с логотипом 70-летия Победы и спецподсветкой.

Ранее сообщалось, что к 9 мая в столице установят четыре экрана для трансляции парада Победы.

"Для тех людей, кто не попадает на Красную площадь, мы обеспечим эту возможность", – сказала заместитель директора дирекции массовых мероприятий столичного департамента культуры Ольга Попкова

Она отметила, что самой крупной площадкой на 9 мая станет Поклонная гора. Концертная программа там будет проходить два дня – 8 и 9 мая. Кроме того, два дня мероприятия будут проходить на Кузнецком мосту. Там установят "полуторки" – машины, оборудованные как специальные сцены.

От Гоголевского бульвара до Пушкинской площади 9 мая планируется провести театральную программу. "На каждом бульваре будет своя программа – этапы Великой Отечественной войны покажут через личные истории, собранные по мемуарам и дневникам, это мини-спектакли, поставленные именно по документальным записям людей, переживших войну", – сказала Попкова.

Она добавила, что в Пушкинском сквере организуют большую киноплощадку, где будут транслировать фильмы о войне, фильмы времен войны, а также киноконцерт.