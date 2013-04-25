В параде на Красной Площади примут участие около 600 ветеранов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столица подготовилась достойно и отметит День Победы на высоком уровне. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Комитета общественных связей города Москвы Александр Чистяков.

"9 мая около 600 ветеранов примут участие в параде на Красной Площади в качестве почетных гостей", - сообщил Чистяков.

До места проведения парада их довезут централизованно на автобусах, а до трибун на площади - на электромобилях. Вместе с московскими флагами по просьбе ветеранов в городе будут вывешивать копии Знамени Победы.

Праздничный салют начнется в 22:00 на 14 салютных точках Москвы, основными из которых станут Воробьевы горы и Поклонная гора. В салюте будут задействованы 78 артиллерийских установок и 18 орудий.

Кроме того, подготовлен план, включающий более 1500 различных мероприятий празднования 68-й годовщины победы. Наиболее массовыми площадками станут площади у Большого театра, Театральная, Лубянская и Манежная, территория Поклонной горы, ВДНХ и парки отдыха.

Также правительство Москвы выделило 1,4 миллионов рублей на оказание материальной помощи 1400 лежащим больным - участникам ВОВ. Из них 320 тысяч человек уже получили материальную помощь от городских властей в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Напомним, в параде Победы будет задействовано свыше 11 тысяч военнослужащих, а также порядка 100 единиц военной техники.

А 25 апреля состоится первая ночная репетиция парада Победы. Репетиция начнется в 22:00 и продлится ориентировочно час. На время ночных репетиций будут изменены маршруты автобусов и троллейбусов, движение в центре столицы будет ограничено.