Основным символом 70-летия Победы будет "голубь мира"

"Интервью": Иван Шубин – о праздничном оформлении ко Дню Победы

Белый "голубь мира" станет основным символом 70-летия Победы. Изображение голубя появится в городе повсеместно на витринах магазинов и рекламных баннерах, заявил в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Иван Шубин.

"Это будет серьезный акцент именно 70-летия Победы. Он будет использоваться не только на наружных рекламных носителях, но и на наклейках, которые будут размещены на витринах магазинов", – отметил он.

По словам Шубина, изображения голубя также появятся и внутри городских магазинов. "Белый голубь мира будет везде, это сквозной символ, который будет проходить через всю Москву", – добавил чиновник.

При этом глава департамента подчеркнул, что центральная часть будет отличаться по праздничному оформлению от спальных районов. При оформлении центра города планируется применять в большей степени традиционную концепцию, это касается цветовой гаммы и таких элементов, как георгиевская ленточка.

Напомним, на днях столичные власти утвердили концепцию праздничного и тематического оформления города к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В концепции представлены стилеообразующие элементы оформления Москвы, включая флаговое оформление и украшение улиц столицы. Например, к празднику будут украшены Манежная и Лубянская площади.

В свою очередь сити-форматы на площадях украсят фотографиями героев войны. Редкие фотодокументы, которые используют при оформлении города к 9 мая, передали столичным властям сотрудники Центрального государственного архива Москвы.