23 апреля 2015, 19:04

Общество

Основным символом 70-летия Победы будет "голубь мира"

"Интервью": Иван Шубин – о праздничном оформлении ко Дню Победы

Белый "голубь мира" станет основным символом 70-летия Победы. Изображение голубя появится в городе повсеместно на витринах магазинов и рекламных баннерах, заявил в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Иван Шубин.

"Это будет серьезный акцент именно 70-летия Победы. Он будет использоваться не только на наружных рекламных носителях, но и на наклейках, которые будут размещены на витринах магазинов", – отметил он.

По словам Шубина, изображения голубя также появятся и внутри городских магазинов. "Белый голубь мира будет везде, это сквозной символ, который будет проходить через всю Москву", – добавил чиновник.

При этом глава департамента подчеркнул, что центральная часть будет отличаться по праздничному оформлению от спальных районов. При оформлении центра города планируется применять в большей степени традиционную концепцию, это касается цветовой гаммы и таких элементов, как георгиевская ленточка.

Напомним, на днях столичные власти утвердили концепцию праздничного и тематического оформления города к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В концепции представлены стилеообразующие элементы оформления Москвы, включая флаговое оформление и украшение улиц столицы. Например, к празднику будут украшены Манежная и Лубянская площади.

В свою очередь сити-форматы на площадях украсят фотографиями героев войны. Редкие фотодокументы, которые используют при оформлении города к 9 мая, передали столичным властям сотрудники Центрального государственного архива Москвы.

Словосочетание "голубь мира" обрело популярность после окончания Второй мировой войны. Связано это было с деятельностью Всемирного конгресса сторонников мира.

Пабло Пикассо нарисовал для первого конгресса эмблему, на которой изображен белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Само выражение восходит к библейскому рассказу о голубе, принесшем Ною в ковчег оливковую ветвь.

С древности голубь считался символом не только плодородия, но и мира. Существует традиция выпускать белых голубей как символ мирных намерений.

Сюжет: 70-летие победы в Великой Отечественной войне
День Победы памятные даты оформление Иван Шубин

