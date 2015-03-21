На Красной площади установят гигантский баннер с логотипом 70-летия Победы

Фото: M24.ru

На Красной площади разместят баннер с логотипом 70-летия Победы и спецподсветкой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента СМИ и рекламы. Общий размер изображения превысит 3,3 тысячи квадратных метров.

Столичные власти объявили конкурс на оформление территории, прилегающей к Красной площади к празднованию 70-ой годовщины Победы.

Согласно документации, подрядчик обязуется установить опорную конструкцию с баннером и подсветкой.

Конструкция будет установлена на территории, прилегающей к дому №5.



Общая длина баннера превысит 244 метра, а высота - от 11 до 17,53 метра. Монтажные и демонтажные работы должны быть выполнены до 31 мая.

Как сообщалось ранее юбилею Победы на ВДНХ установят 3D медиа-куб. На его экранах будут транслировать фильмы о войне и старые парады. С 4 по 12 мая столицу украсят в фирменном стиле "Ура победе". На московских набережных устроят световые инсталляции, а на рекламных панелях повесят архивные фотографии.

Билборды на московских автострадах в мае также оформят в фирменном стиле "Ура победе", который разработал организационный комитет празднования юбилея. Его основной мотив - белый голубь и георгиевская ленточка.

Фирменный стиль "Ура победе"

Сити-форматы на площадях украсят фотографиями героев войны. Редкие фотодокументы, которые используют при оформлении города к 9 мая, передали столичным властям сотрудники Центрального государственного архива Москвы. Кроме того, на набережных столицы в День Победы пройдет световое шоу - mapping show. В праздничном стиле оформят общественный транспорт и проездные билеты. Москва будет украшена в "победном" стиле с 4 по 12 мая.

Ко дню Победы правительство Москвы выплатит материальную помощь в размере от 3 до 10 тысяч рублей более 250 тысячам ветеранов. На Замоскворецкой линии метро запустят поезд "Народный ополченец", внутри вагонов там разместят выставку. Она расскажет о ключевых битвах Великой Отечественной войны. Кроме того, к празднику Победы ГУП "Ритуал" совместно с волонтерами приведет в порядок более 4 тысяч памятников Героям Советского Союза.