В День Победы можно будет стать пилотом военного истребителя

Фото: Москва 24

В День Победы в столице пройдет акция "Небо победы в 3D". Все желающие могут стать пилотом истребителя времен Великой Отечественной войны. Сейчас власти ищут подрядчика для организации необычной акции.

Самолетом можно будет управлять при помощи бесконтактного сенсорного устройства, которое реагирует на движение рук. Истребитель будет двигаться по заданному маршруту. Выполняя задания, участник будет зарабатывать призовые медали.

Игра выполнена в формате 3D stereo со звуковым оформлением, сеанс длится 2 минуты 30 секунд. В завершение на экране монитора появляется праздничный салют и звучит фрагмент мелодии из песни "День Победы".

Помимо этого в Москве пройдут и другие праздничные акции, такие как "Поделись огнем души", "Эрудит" и "Спасибо за жизнь".

В настоящее время проходит конкурс по выбору подрядчика на выполнение работ. Максимальная цена госконтракта составляет 19 миллионов рублей, уточняется на сайте госзаказов.

Кроме того, в преддверие Дня Победы стартовал еще один городской конкурс – по оформлению столицы флагами и праздничной иллюминацией.

Заказ на данную услугу размещен на "Единой электронной торговой площадке" в категории "Наука, образование, культура и искусство".

Также победитель сможет украсить столицу и ко Дню России в 2013 году. Общий объем предстоящих торгов составляет более 145 миллионов рублей, сообщили в департаменте СМИ и рекламы Москвы.

Ранее ведомство уже заказало на "Единой электронной торговой площадке" услуги по изготовлению и распространению стикеров и плакатов в метрополитене. Тогда это позволило ведомству сэкономить 50% от начальной цены контракта.

В этот раз при заказе праздничного оформления столицы, по прогнозам специалистов, ведомство может сэкономить до 20% средств, выделенных из госбюджета.

Напомним, что световое оформление Москвы обойдется в 19,8 миллиона рублей. Иллюминация, электрогирлянды и световые деревья появятся на Кутузовском проспекте, Никитском и Тверском бульварах, на Новом Арбате и Садовом кольце.