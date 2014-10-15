Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября 2014, 18:35

Общество

На празднование 70-летия Победы в столицу пригласят 200 ветеранов из регионов

Фото: m24.ru

На празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войны в столицу прибудут 200 ветеранов из регионов, сообщил заместитель мэра по социальным вопросам Леонид Печатников.

Он добавил, что много ветеранов приедут отметить юбилей Победы не только по приглашениям, но волонтеры должны помогать им, как и членам официальных делегаций.

"Необходимо подготовить запас мест, куда мы всех заселим. Если это будут не гостиницы, то у департамента соцзащиты есть дома ветеранов", - цитирует Печатникова Агентство "Москва".

Заммэра отметил, что 6 мая на Поклонной горе впервые пройдет парад кадетов. Помимо этого, Печатников заявил, что все могилы ветеранов войны и воинские захоронения в столице должны привести в порядок ко Дню Победы.

Заниматься этим будет и департамент торговли и услуг, в чьей зоне ответственности находятся такие захоронения, потому что у родственников не всегда хватает денег.

День Победы ветераны празднование приглашение

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика