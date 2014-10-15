На празднование 70-летия Победы в столицу пригласят 200 ветеранов из регионов

Фото: m24.ru

На празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войны в столицу прибудут 200 ветеранов из регионов, сообщил заместитель мэра по социальным вопросам Леонид Печатников.

Он добавил, что много ветеранов приедут отметить юбилей Победы не только по приглашениям, но волонтеры должны помогать им, как и членам официальных делегаций.

"Необходимо подготовить запас мест, куда мы всех заселим. Если это будут не гостиницы, то у департамента соцзащиты есть дома ветеранов", - цитирует Печатникова Агентство "Москва".

Заммэра отметил, что 6 мая на Поклонной горе впервые пройдет парад кадетов. Помимо этого, Печатников заявил, что все могилы ветеранов войны и воинские захоронения в столице должны привести в порядок ко Дню Победы.

Заниматься этим будет и департамент торговли и услуг, в чьей зоне ответственности находятся такие захоронения, потому что у родственников не всегда хватает денег.