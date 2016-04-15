В первой половине мая россиян ждут короткие рабочие недели

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В первой половине мая рабочие недели будут сокращены в связи с праздниками Первомая и Дня Победы, передает "Интерфакс".

Как отметили в Роструде, после первых майских выходных граждан ожидают три рабочих дня с 4 по 6 мая, затем, после празднования Дня Победы, рабочая неделя составит 4 дня – с 10 по 13 мая.

Замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец напомнил, в связи с Первомаем выходные у россиян будут с 30 апреля по 3 мая включительно, а выходные, на которые вы падает День Победы, продлятся 3 дня – с 7 по 9 мая.

Стоит отметить, жителям столицы рекомендуется быть внимательными при планировании своих поездок на майских выходных, поскольку в эти дни расписание электричек изменится. Пригородные поезда будут ездить по расписанию пятницы 29 апреля и 6 мая, а 30 апреля, 1, 2, 7 и 8 мая – по расписанию субботы. Движение электричек 3 и 9 мая будет соответствовать графику воскресенья, 4 мая – среды, а 10 мая – вторника. Кроме того, 9 мая на Киевском направлении запустят два дополнительных поезда и назначат дополнительные остановки.