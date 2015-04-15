Александровскому саду вернут первоначальный вид ко Дню Победы

Александровский сад реконструируют ко Дню Победы, сообщает телеканал "Москва 24". Архитекторы и ландшафтные дизайнеры используют проекты, найденные в архивах. В результате саду вернут первоначальный облик.
Александровский сад станет одним из центральных мест празднования Дня Победы. Косметический ремонт проводится возле каждого монумента. Строители выравнивают плиты, заделывают швы между ними. Самые сложные работы под ногами – старый асфальт меняют на новую плитку.
По словам замглавы "Дирекции по эксплуатации комплекса "Кремль" Григория Краснова, на территории Александровского сада заменили почти 26 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, а работы на оставшемся участке завершат к 25 апреля.
Обновляют празднику и растения. Делать это начали еще два года назад: обновили все старые деревья, в частности липы, на их месте уже появилась новая аллея. Клумбы сделали вечно цветущими – зимой будут зеленеть хвои, а в теплое время года буду цвести тюльпаны, розы и бегонии. 9 мая появится около 35 тысяч виолы цветов российского флага.
На Красной площади тоже во всю идет подготовка к параду Победы. Уже нанесли парадную отметку. Кремлевская стена получила новую подсветку.
Напомним, на аллее славы в Александровском саду могут установить памятную плиту городу-герою Москве. Это предложение будет направлено председателю столичного парламента Алексею Шапошникову и мэру Москвы Сергею Собянину.
Кроме того, поскольку территория Александровского сада находится в федеральной собственности, решено также обратиться к президенту и правительству страны с просьбой установить обелиск и обеспечить финансирование из государственного бюджета. Памятную плиту предлагают установить к 75-летию победы Красной армии над немецкими войсками в сражении под Москвой.
Сейчас в Александровском саду установлены обелиски в честь 12 городов-героев: Ленинграда, Смоленска, Тулы, Мурманска, Новороссийска, Сталинграда, Севастополя, Керчи, Одессы, Киева, Минска, а также Брестской крепости.
Александровский садГодом создания сада считается 1812-й. Свое имя место получило не сразу. Первоначально это были Кремлевские сады, которые Александровскими стали только с 1856 года, после коронации Александра II. Причем раньше говорили именно "сады", потому что Александровский сад состоит из трех садов, задуманных в едином ландшафтно-планировочном стиле.
Верхний сад длиной 350 метров тянется от площади Революции до Троицких ворот и был открыт самым первым в 1821 году. Средний сад имеет длину 382 метра и пролегает от Троицких до Боровицких ворот. Самый короткий - Нижний сад длиной 132 метра открыт последним, в 1823 году, и пролегает от Боровицких ворот до Кремлевской набережной. В Верхнем и Среднем садах параллельно Кремлевской стене и Манежной площади проложены три аллеи.
Между аллеями высажено множество видов деревьев (липы, клены, голубые ели) и декоративных кустарников (сирень, жасмин, черемуха, акация, боярышник), цветущих в разное время года. На территории сада сохранился двухсотлетний дуб. Весной и летом разбиты великолепные цветочные клумбы из тюльпанов и роз.