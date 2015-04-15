Александровскому саду вернут первоначальный вид ко Дню Победы

Александровский сад реконструируют ко Дню Победы

Александровский сад реконструируют ко Дню Победы, сообщает телеканал "Москва 24". Архитекторы и ландшафтные дизайнеры используют проекты, найденные в архивах. В результате саду вернут первоначальный облик.

Александровский сад станет одним из центральных мест празднования Дня Победы. Косметический ремонт проводится возле каждого монумента. Строители выравнивают плиты, заделывают швы между ними. Самые сложные работы под ногами – старый асфальт меняют на новую плитку.

По словам замглавы "Дирекции по эксплуатации комплекса "Кремль" Григория Краснова, на территории Александровского сада заменили почти 26 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, а работы на оставшемся участке завершат к 25 апреля.

"Москва в цифрах": Александровский сад оформят в стиле XIX века

Обновляют празднику и растения. Делать это начали еще два года назад: обновили все старые деревья, в частности липы, на их месте уже появилась новая аллея. Клумбы сделали вечно цветущими – зимой будут зеленеть хвои, а в теплое время года буду цвести тюльпаны, розы и бегонии. 9 мая появится около 35 тысяч виолы цветов российского флага.

На Красной площади тоже во всю идет подготовка к параду Победы. Уже нанесли парадную отметку. Кремлевская стена получила новую подсветку.

Напомним, на аллее славы в Александровском саду могут установить памятную плиту городу-герою Москве. Это предложение будет направлено председателю столичного парламента Алексею Шапошникову и мэру Москвы Сергею Собянину.

Кроме того, поскольку территория Александровского сада находится в федеральной собственности, решено также обратиться к президенту и правительству страны с просьбой установить обелиск и обеспечить финансирование из государственного бюджета. Памятную плиту предлагают установить к 75-летию победы Красной армии над немецкими войсками в сражении под Москвой.

Сейчас в Александровском саду установлены обелиски в честь 12 городов-героев: Ленинграда, Смоленска, Тулы, Мурманска, Новороссийска, Сталинграда, Севастополя, Керчи, Одессы, Киева, Минска, а также Брестской крепости.