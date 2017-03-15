Форма поиска по сайту

Ветераны ВОВ получат бесплатный проезд в поездах с 1 по 10 мая

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны предоставят бесплатный проезд в поездах дальнего следования во внутрироссийском сообщении с 1 по 10 мая, сообщает пресс-служба РЖД.

Ветераны смогут бесплатно и без ограничения по числу поездок воспользоваться проездом в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов, в том числе в составах АО "ФПК" и "Сапсан". Также бесплатный проезд предоставляется одному сопровождающему.

Оформить безденежный билет можно с 15 марта 2017 года в кассах дальнего следования. Нужно будет предъявить паспорт и документ, подтверждающий
право на льготу: удостоверение участника либо инвалида ВОВ, либо удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда".

Иностранные граждане для оформления проездных документов должны предоставить удостоверение СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.

Сборы за оформление билетов или плата за сервисные услуги, в том числе за постельные принадлежности и питание, взиматься не будут.

В прошлом году бесплатный проезд предоставлялся ветеранам ВОВ с 3 по 10 мая. Этой возможностью воспользовались 682 ветерана и 441 сопровождающий.
