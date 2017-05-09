Путин поздравил с праздником ветеранов из Словении

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны из Словении и поздравил их с праздником, сообщает ТАСС.

Путин поблагодарил их за то, что они берегут память о подвиге. Кроме того, он отметил заботу о памятниках воинов в Словении.

Бывший президент Словении Милан Кучан также был в составе делегации ветеранов. Он выразил благодарность России за приглашение на праздник и подчеркнул, что это – большая честь для ветеранов. В Словении будут продолжать чтить память советских воинов, погибших на войне.