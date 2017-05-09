Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая 2017, 15:14

Общество

Путин поздравил с праздником ветеранов из Словении

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны из Словении и поздравил их с праздником, сообщает ТАСС.

Путин поблагодарил их за то, что они берегут память о подвиге. Кроме того, он отметил заботу о памятниках воинов в Словении.

Бывший президент Словении Милан Кучан также был в составе делегации ветеранов. Он выразил благодарность России за приглашение на праздник и подчеркнул, что это – большая честь для ветеранов. В Словении будут продолжать чтить память советских воинов, погибших на войне.

Сюжет: День Победы
День Победы Владимир Путин памятные даты Словения ветераны ВОВ жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика