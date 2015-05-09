"Поезд Победы" отправился с Киевского вокзала

Ретро-поезд с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла отправился в путешествие по Московской железной дороге с Киевского вокзала, сообщает пресс-служба РЖД.

В пути ветеранов будут сопровождать артисты, баянисты, по радио во время движения для участников акции будет проведена экскурсия, в ходе которой можно узнать об интересных местах по пути следования поезда.

Первую остановку "Поезд Победы" сделает на станции "Москва-Сортировочная", которая расположена рядом с парком Победы на Поклонной горе. В 16.15 поезд прибудет на Белорусский вокзал, где состоится праздничный концерт.

Со сцены у вокзала прозвучат песни военных лет и фрагменты фронтовых писем, написанных в последний год войны. Место проведения концерта выбрано не случайно. Белорусский вокзал − вокзал Победы. В 1941 году отсюда уходили поезда на линию фронта, а в 1945-м здесь встречали победителей.