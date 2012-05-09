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Оборона

09 мая 2012, 22:02

В параде Победы участвовало сто единиц военной техники

День Победы Парад Победы военная техника оборона

9 мая в праздничном шествии в Москве приняло участие сто единиц военной техники, от легких внедорожников до крупных ракетных комплексов. Это происходило на глазах тех, кто находился на Красной Площади, и тех, кому довелось оказаться на улицах, по которым проходила техника.

Вечером праздничный салют в честь Дня Победы озарил небо над столицей. Всего было дано 30 залпов из 70 салютных установок 449-го отдельного салютного дивизиона, установленных в 14 различных точках города, сообщает сайт Вести.ру.

Салютные установки были размещены на Поклонной Горе, у Курского вокзала, в Отрадном, в парках культуры и отдыха "Измайлово" и "Кузьминки", в Нагатино, Тушино, на Большой Академической улице, в Южном Бутово, Солнцево, Митино, Зеленограде, в Обручевском районе и на Воробьевых горах. В общей сложности из 70 орудий дали 30 залпов, выпустив около четырех с половиной тысяч салютных выстрелов. Поддержали звуковое сопровождение еще 18 артиллерийских орудий, размещенных на Воробьевых горах, которые провели залповую стрельбу холостыми боеприпасами.

В 2012 году впервые использовались новые установки, только поступившие на вооружение в салютный дивизион в Ватутинках. В частности, это самоходная пусковая установка 2-А-85, позволяющая запускать салют из мортир, смонтированных на "КамАЗе". Она оснащена электронной системой запуска, с ее помощью можно "нарисовать" в небе залповую панорамно-развернутую картину 13 раскрывающихся фейерверочных изделий всех калибров одновременно.

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