На Поклонной горе пойдет акция "Бессмертный полк"

Потомки солдат ВОВ соберутся на Поклонной горе

На Поклонной горе 8 мая в 16.00 пройдет акция "Бессмертный полк". Потомки солдат Великой Отечественной войны пройдут вдоль Аллеи Славы к Вечному огню у Мемориала воинской славы. Они пронесут портреты своих дедов и прадедов, которые участвовали в войне, рассказал в эфире "Москва FM" координатор проекта, депутат муниципального округа "Хорошево-Мневники" Николай Земцов.

"Нам звонит много людей, выкладывают истории своих фронтовиков на сайте. Очень много трогательных историй рядовых, лейтенантов, полковников. Они все солдаты той войны и очень приятно, что москвичи откликнулись", ‒ сказал Земцов.

Идея проведения такой акции родилась случайно. Настоящую популярность проект приобрел после того, как сообщения о нем появились в интернете.

"Люди выходили и раньше с фотографиями, с орденами и чтили память. Но нам удалось это сделать в медийном пространстве, Были сделаны ролики и неожиданно вышло не 200 человек, а 7 тысяч", ‒ отметил координатор проекта.

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. По словам организаторов, это еще одна возможность сохранить память о ветеранах и их бессмертном подвиге.

"Проблема заключается в том, что 9 мая нам скоро придется встречать уже без ветеранов. Величайшее свинство не помнить и даже не интересоваться событиями, которые происходили тогда. Они были такими же молодыми и так же хотели жить, и наша обязанность хотя бы помнить", ‒ подчеркнул Земцов.

Акция пройдет не только в Москве, но и в других городах России, а также Украины, Казахстана и Приднестровья.