Город онлайн: как принять участие в проекте "Бессмертный полк"

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
7 апреля в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоится пресс-конференция, посвященная презентации сайта проекта "Бессмертный полк – Москва".
На мероприятии речь пойдет о масштабном проекте, участвовать в котором могут потомки тех, кто сражался с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Согласно правилам проекта, москвичи размещают сведения и фотографии своих предков-героев на сетевом портале.
На мероприятии выступят:
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 7 апреля в 15.00
- Что: беседа о патриотическом проете
- Кто: Александр Чистяков, Николай Земцов, Елена Громова, Максим Устинов
- Кому смотреть: всем, кто хочет принять участие в проекте "Бессмертный полк – Москва"