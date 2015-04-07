Город онлайн: как принять участие в проекте "Бессмертный полк"

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

7 апреля в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоится пресс-конференция, посвященная презентации сайта проекта "Бессмертный полк – Москва".

На мероприятии речь пойдет о масштабном проекте, участвовать в котором могут потомки тех, кто сражался с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Согласно правилам проекта, москвичи размещают сведения и фотографии своих предков-героев на сетевом портале.

На мероприятии выступят:



председатель комитета общественных связей Москвы Александр Чистяков,

координатор региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк – Москва" Николай Земцов,

директор центров предоставления государственных услуг Москвы Елена Громова,

генеральный директор ОАО "Электронная Москва" Максим Устинов.

Когда смотреть: 7 апреля в 15.00

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.