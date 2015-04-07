Форма поиска по сайту

07 апреля 2015, 10:00

Общество

Город онлайн: как принять участие в проекте "Бессмертный полк"

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

7 апреля в центральном офисе агентства "Интерфакс" состоится пресс-конференция, посвященная презентации сайта проекта "Бессмертный полк – Москва".

На мероприятии речь пойдет о масштабном проекте, участвовать в котором могут потомки тех, кто сражался с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Согласно правилам проекта, москвичи размещают сведения и фотографии своих предков-героев на сетевом портале.

На мероприятии выступят:

  • председатель комитета общественных связей Москвы Александр Чистяков,
  • координатор региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк – Москва" Николай Земцов,
  • директор центров предоставления государственных услуг Москвы Елена Громова,
  • генеральный директор ОАО "Электронная Москва" Максим Устинов.

    • Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

    • Когда смотреть: 7 апреля в 15.00
    • Что: беседа о патриотическом проете
    • Кто: Александр Чистяков, Николай Земцов, Елена Громова, Максим Устинов
    • Кому смотреть: всем, кто хочет принять участие в проекте "Бессмертный полк – Москва"

