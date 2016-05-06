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06 мая 2016, 16:25

Свежий воздух

В столице на День Победы ожидается порядка 12 млн человек

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Порядка 12 миллионов человек отметят День Победы в столице – это не меньше, чем число людей, принявших участие в празднике в прошлом году.

По словам главы московского департамента культуры Александра Кибовского, День Победы отметят на 36 площадках города. Жителей ждут более 600 торжественных мероприятий, среди которых концерты, исторический фотолабиринт, фестиваль шагающих оркестров, спортивные состязания и многое другое.

Глава ведомства добавил, что тенденции к снижению количества участников, по сравнению с предыдущим годом, не намечается.

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