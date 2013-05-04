На стендах ко Дню Победы перепутали Пастернака, Уткина и Ахматову

Пастернака перепутали с Уткиным на стендах со стихами о войне

Ко Дню Победы на столичных бульварах установили просветительские стенды со стихами о войне. Каждая конструкция представляет собой книжку, состоящую из трех частей. При установке стендов рабочие перепутали листы и приписали известным авторам тексты других известных авторов, сообщает телеканал "Москва 24".

Например, на Рождественском бульваре стараниями монтажников Борис Пастернак неожиданно оказался автором текста Иосифа Уткина, который, в свою очередь, написал стихотворение Анны Ахматовой. Поменяться строками пришлось и другим поэтам. Например, в книгу фронтовика Павла Шубина поместили листок со стихами Юлии Друниной.

Впрочем, виновниками литературного конфуза стали не только рабочие, но и сами составители: в текстах замечены как орфографические, так и пунктуационные ошибки.