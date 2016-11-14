Deep Purple выпустят новый альбом в феврале

Фото: m24.ru

Британская рок-группа Deep Purple выпустит новый альбом в феврале 2017 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил вокалист группы Иэн Гиллан.

По словам музыканта, альбом станет развитием предыдущей пластинки.

"Мы заново открыли идею свободы. Все остались довольны этой пластинкой, и следующая, возможно, будет еще лучше", – отметил музыкант. Последний альбом группы вышел в 2013 году.

Ян Гиллан 15 ноября даст концерт в Государственном Кремлевском дворце. Выступление состоится в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".

В Кремле прозвучат самые популярные песни из репертуара Deep Purple, а также композиции, созданные вне группы: No More Cane on the Brazos, Hang Me Out to Dry, A Day Late and a Dollar Short, and No Lotion For That. Вместе с Гилланом на сцену поднимется и его дочь Грейс, играющая в группе Papa Le Gal.