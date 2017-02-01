Дочь Остапа Бендера прочтет стихи и прозу

Литературный StandUp

Дата: 1 февраля

Место: Dewar's Powerhouse, Гончарная 7/4

Фото: facebook.com/МХТ-им-АП-Чехова

Ради чего идти: российская актриса театра и кино, дочь лучшего из Остапов Бендеров, одного из самых интеллигентных артистов современной столичной сцены Сергея Юрского и легендарной Натальи Теняковой выступит с поэтической программой "От первого лица". Прозвучат стихи и проза Михаила Зощенко, Дины Рубиной, Татьяны Толстой, Дмитрия Быкова и, конечно, отца Дарьи.

Что еще: атмосфера бара, ресторана, музыкальной студии Dewar’s Powerhouse отвечает эстетике литературных вечеров и напомнит о том, как это происходило в начале XX века в кружках представителей Серебряного века.

Подробнее на странице мероприятия на facebook.