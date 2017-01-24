День эволюции отметят в Дарвиновском музее

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

День эволюции отметят 18 февраля в Дарвиновском музее, сообщает пресс-служба учреждения.

Организаторы праздника в честь дня рождения Чарльза Дарвина подготовили для гостей интерактивные занятия, мастер-классы и игры. По словам представителей музея, они будут интересны для посетителей любой возрастной категории.

Гости смогут проверить, охотился ли человек на динозавров и найти общее между бегемотами и китами, а также самостоятельно выделить молекулу ДНК и поучаствовать в борьбе за выживание в настольной игре "Эволюция".

Кроме того, в этот день экскурсоводом в музее будет работать знаменитый робот Алантим. Он будет отвечать на вопросы посетителей, рассказывать им интересные факты и фотографироваться со всеми желающими.

В тот же день в учреждении откроется новая выставка "Детство, отрочество... куколка". А в 16:00 в кинозале музея состоится научно-популярная лекция "Эволюция повсюду" биолога Александра Панчина.