09 марта 2017, 06:58

В мире

В Дании школьник откопал самолет с останками пилота внутри‍

В Дании 14-летний школьник и его отец обнаружили самолет времен Второй мировой войны с останками пилота внутри, сообщает сообщает сайт "Комсомольской правды".

Даниэль Кристиансен выполнял домашнее задание по истории: при помощи металлоискателя искал металлические старые предметы, которые необходимо было принести на урок.

Большие части самолета находились на глубине около восьми метров. Подростку помог его отец. В итоге оказалось, что мальчик нашел самолет Messerschmitt, который разбился в конце 1944 года.

