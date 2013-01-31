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31 января 2013, 17:12

Происшествия

В отношении виновника ДТП на улице Хачатуряна возбуждено дело

Фото: Москва 24

Предполагаемому виновнику ДТП на улице Хачатуряна, в результате которого погибла 26-летняя девушка, предъявлено обвинение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Оставление в опасности".

Эту информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Подозреваемого задержали накануне. Отмечалось, что мужчину, имя которого не разглашается в интересах следствия, допросили и оставили под стражей на 48 часов.

Напомним, что дорожный инцидент на улице Хачатуряна произошел в октябре прошлого года. Тогда неизвестный, управляя автомобилем Mercedes, сбил девушку. Она переходила проезжую часть в неположенном месте.

По информации ряда СМИ, за рулем Mercedes находился сотрудник секретариата Совета генпрокуроров стран СНГ Замир Абдулкеримов. Он рассказал полиции, что за 5 минут до трагедии продал свой автомобиль случайному прохожему возле продуктового киоска. При этом подозреваемый не смог ответить, кто именно был покупателем.

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