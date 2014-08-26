В аварии на Новорязанском шоссе погибли два человека

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Два человека погибли в результате аварии на Новорязанском шоссе. Там столкнулись три легковых автомобиля, передает пресс-служба ГИБДД по Московской области

ДТП произошло около в 10.15 на 21-м километре автодороги М5 "Урал" (Новорязанское шоссе). Там по неустановленным причинам столкнулись автомобили KIA, ВАЗ и SsangYong. В результате от полученных травм скончались 2 пассажира ВАЗа.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Движение по трассе не перекрывалось.