Крупная авария произошла на юго-западе столицы

Фото: Агентство "Москва"

В понедельник вечером, 22 декабря, на юго-западе Москвы в районе Бутово столкнулись сразу пять автомобилей, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла при движении в сторону области не доезжая до улицы Скобелевская. Один из автомобилей не успел во время затормозить и влетел в впереди стоящие машины. В результате удара одну из пострадавших иномарок выбросило на разделительный газон, а автомобиль "ВАЗ" пересек несколько полос движения и вылетел на обочину.

На место аварии прибыли экстренные службы города, но их помощь не понадобилась. Участники ДТП серьезных травм не получили, медицинская помощь им была оказана на месте.

Обстоятельства случившегося выясняются.