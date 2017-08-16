Семья погибшего под колесами машины ребенка отказалась от эксгумации

Семья погибшего в ДТП 6-летнего мальчика из Балашихи, в крови которого обнаружили большую концентрацию алкоголя, отказалась от эксгумации тела, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Виктора Данильченко,"нет достоверных сведений о том, что она что-то даст". При этом он отметил, что "подвергать семью такому психологическому испытанию было бы излишним".

По делу о халатности назначена комплексная экспертиза и "поставлено большое количество вопросов для выяснения истинной причины попадания алкоголя в кровь мальчика". Результаты экспертизы будут готовы в ближайшее время.

ДТП в Балашихе, в котором погиб 6-летний мальчик, произошло 23 апреля. Возвращаясь с дедушкой домой с детской площадки, ребенок выбежал на проезжую часть во дворе жилого дома. Там его сбил автомобиль, за рулем которого находилась женщина.

Позже проведенная экспертиза показала, что в крови мальчика присутствовало 2,7 промилле алкоголя.