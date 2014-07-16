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Происшествия

16 июля 2014, 21:56

В аварии с участием автобуса в Подмосковье погибли два человека

ДТП Подмосковье Ленинский район авария мо

Фото: 50.mchs.gov.ru

В Ленинском районе Московской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба подмосковного ГУ МЧС. В результате аварии пострадало семь человек, двое из них погибли.

"В 20.40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, федеральная автомобильная дорога М-2 "Крым", - сказали в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в МЧС, в результате грубого нарушения правил дорожного движения произошло попутное столкновение грузового автомобиля "Хендай" и заказного автобуса "Мерседес". На данный момент движение на автодороге частично затруднено. На месте происшествия разлива топлива нет.

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