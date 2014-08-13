Иномарка на высокой скорости врезалась в столб у Площади Победы

Машина марки BMW врезалась в фонарный столб у Поклонной горы

Минувшей ночью иномарка BMW на высокой скорости вылетела из-под моста в районе Площади Победы на западе Москвы. Непосредственно у дома №1Д водитель потерял управление и машина влетела в фонарный столб, информирует телеканал "Москва 24".

Удар оказался настолько сильным, что автомобиль практически разрезало на две части и он превратился в груду искореженного металла. В момент аварии в салоне иномарки кроме водителя находился еще и пассажир. Оба после ДТП попали в больницы.

Обстоятельства этого происшествия установят позже.