"Лада" врезалась в ограждение у трамвайных путей в ВАО и перевернулась

На востоке Москвы машина врезалась в ограждения трамвайных путей

На востоке Москвы в районе дома №10 по Большой Черкизовской улице легковой автомобиль "Лада Гранта" врезался в ограждение у трамвайных путей, информирует телеканал "Москва 24".

По одной из версий, водитель машины превысил скорость и потерял контроль над своим транспортным средством. После чего автомобиль влетел в ограждение, пробил их, а потом перевернулся.

Сообщается, что повреждения у авто достаточно серьезные - разбита передняя часть легковушки. Но уточняется, что пострадавших в этом ДТП нет. Хотя, как заявляют очевидцы, сразу после аварии на место происшествия приехали сразу несколько машин "Скорой помощи" и даже пожарные.

Отмечается, что точные обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.