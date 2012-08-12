На Братиславской улице в "Газели" взорвался газовый баллон

На Братиславской улице на юго-востоке Москвы произошла авария с участием "Газели". От удара в автомобиле взорвался газовый баллон

В воскресенье, 12 августа, на юго-востоке Москвы в результате ДТП в автомобиле взорвался газовый баллон, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На Братиславской улице в районе дома 58 (по сообщению наших читателей - в районе дома 8) произошла авария с участием «Газели». От удара в ней взорвался газовый баллон, машина загорелась.

Пострадавших нет. По сообщению читателей, движение по улице уже нормализовалось.